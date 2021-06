Cerveteri, trasporto scolastico: aperte le pre-iscrizioni con tariffe ribassate - Terzo Binario News

Sarà possibile effettuare la pre-iscrizione fino al 20 agosto

Francesca Cennerilli, Vicesindaca del Comune di Cerveteri e Assessora alle Politiche Scolastiche rende noto che sono aperti i termini per le preiscrizioni al servizio di trasporto scolastico. La modalità di preiscrizione è esclusivamente online, attraverso il portale https://cerveteri.servizi.online e ci sarà tempo fino al 20 agosto.

Iscrizioni che prevedono tariffe ribassate, così come oramai in vigore dal 1 gennaio del 2021. Nel dettaglio, gli utenti con un solo figlio, pagheranno una quota mensile di 25euro, con due figli 35euro, con tre o più figli 45euro mensili. Sarà possibile pagare online in una unica soluzione oppure in 8 rate.

I vecchi iscritti, ovvero coloro che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico nell’anno scolastico appena concluso, nei prossimi giorni riceveranno una e-mail informativa. Per continuare ad usufruire del servizio, è obbligatorio esprimere la volontà di volerlo confermare. In caso contrario, è sufficiente ignorare l’e-mail. Per accedere al servizio occorre essere in regola con i pagamenti delle annualità precedenti.

I nuovi iscritti invece, dovranno procedere ad effettuare la registrazione sul portale munendosi di un indirizzo e-mail valido ed accedendo con le credenziali che verranno inviate via e-mail.

Per informazioni o problematiche è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione ai numeri di telefono 0689630206 e 3346159978 oppure scrivere agli indirizzi pubblica-istruzione@comune.cerveteri.rm.it e cerveteri@servizipa.online

“Invito tutte le famiglie interessate a procedere con solerzia alle preiscrizioni – dichiara Francesca Cennerilli, Vicesindaca del Comune di Cerveteri – il personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione è a disposizione per tutte le informazioni di cui l’utenza necessita”.