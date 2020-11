Cerveteri, acqua con il contagocce: condotta danneggiata in via Sicilia - Terzo Binario News

Un danno improvviso a una condotta in via Sicilia, a Cerveteri: per questo motivo è stato interrotto il flusso idrico, per consentire gli interventi di riparazione del caso. È quanto accaduto sabato 7 novembre a Cerveteri: lo ha riferito Acea.

In tarda serata, salvo imprevisti, la situazione dovrebbe tornare alla normalità. “Per casi di effettivtà necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotte da richiedere, via fax, al numero 06/57994116”.

Per ogni altra informazione è possibile contattare il numero verde 800130335