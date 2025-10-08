Cerca funghi ma si perde nelle macchie di Allumiere: romano rintracciato dai pompieri • Terzo Binario News

Alle 14 è terminato l’intervento di ricerca a persona che ha visto protagonisti i Vigili del fuoco di Civitavecchia.

Un uomo di circa 65 anni residente a Roma ha perduto l’orientamento mentre era intento a raccogliere funghi nella macchia di Allumiere.

Il sessantacinquenne in difficoltà, non trovando più la via verso la sua auto, ha chiamato i soccorsi.

Gli uomini della Bonifazi con l’equipaggio della 17A si sono portati sul posto, entrando nella boscaglia tra la Braccianese e via delle Cave Vecchie.

Utilizzando tecniche TAS, Topografia Applicata al Soccorso, si sono inoltrati nella fitta macchia mediterranea percorrendo nn lungo e impervio cammino, fino a raggiungere il sessantacinquenne romano, trovato in ottime condizioni. Riaccompagnato l’uomo in zona sicura, vicino la sua auto, gli uomini della Bonifazi hanno fatto rientro nel distaccamento Vvf di Civitavecchia.