 Caso oss, D'Angelo: "Né io, né il mio gruppo coinvolti nell'appalto, spero nella soluzione della vertenza" • Terzo Binario News

Caso oss, D’Angelo: “Né io, né il mio gruppo coinvolti nell’appalto, spero nella soluzione della vertenza”

Ott 8, 2025 | Civitavecchia, Politica

Presidente Rugby Civitavecchia D'angelo foto

“In merito alla vicenda che riguarda la vertenza occupazionale OSS (operatori socio sanitari) intendo chiarire quanto segue.

In questi giorni sono state diverse le richieste di aiuto e le segnalazioni che mi sono arrivate personalmente, anche con atti dimostrativi di fronte alla mia abitazione.

Ci tengo a chiarire che né io, né il mio gruppo, siamo coinvolti nell’appalto in questione e nella nuova gestione del servizio.

Le lavoratrici e i lavoratori, a cui auguro di uscire nel miglior modo possibile da questa situazione, devono rivolgersi a chi di competenza. Per quanto mi riguarda, auspico che le istituzioni, a partire dalla Asl Roma 4, e le parti politiche in causa, riescano a trovare una soluzione per il bene e il futuro di tutte le operatrici e gli operatori del servizio”.

Andrea D’Angelo