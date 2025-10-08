Caso oss, D'Angelo: "Né io, né il mio gruppo coinvolti nell'appalto, spero nella soluzione della vertenza" • Terzo Binario News

“In merito alla vicenda che riguarda la vertenza occupazionale OSS (operatori socio sanitari) intendo chiarire quanto segue.

In questi giorni sono state diverse le richieste di aiuto e le segnalazioni che mi sono arrivate personalmente, anche con atti dimostrativi di fronte alla mia abitazione.

Ci tengo a chiarire che né io, né il mio gruppo, siamo coinvolti nell’appalto in questione e nella nuova gestione del servizio.

Le lavoratrici e i lavoratori, a cui auguro di uscire nel miglior modo possibile da questa situazione, devono rivolgersi a chi di competenza. Per quanto mi riguarda, auspico che le istituzioni, a partire dalla Asl Roma 4, e le parti politiche in causa, riescano a trovare una soluzione per il bene e il futuro di tutte le operatrici e gli operatori del servizio”.

Andrea D’Angelo