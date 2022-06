Centrati quattro 5 da 23mila euro al SuperEnalotto all'Aurelio, Giardinetti ed Eur • Terzo Binario News

Il Lazio va ancora una volta a segno grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 18 giugno, come riporta Agipronews, sono stati centrati quattro “5” del valore di 22.590,03 euro.

La prima giocata vincente, che è valsa un doppio “5” attraverso un sistema, è stata centrata nel tabacchi via Pindaro 44 a Roma, mentre le altre sono state sono state centrate sempre a Roma, una nel bar di via degli Orafi 70 e l’altra nel tabacchi di via Raffaele Conforti 96/98.

Il Jackpot, intanto, sale ulteriormente arrivando a quota 225,2 milioni di euro – record nella storia del gioco – che saranno in palio nel prossimo concorso.