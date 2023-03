Sabato 25 marzo Mario Brega avrebbe compiuto 100anni.

Lo storico attore caratterista romano, protagonista di tanti film con Carlo Verdone, in tale data, alle ore 16:00 sarà ricordato a Roma, in Via Oderisi da Gubbio n.18, zona Viale Marconi, con l’apposizione di una targa proprio davanti casa sua.

Alla cerimonia, sarà presente l’attore Carlo Verdone