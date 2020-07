"C'è una rapina": ma è un film girato senza autorizzazione - Terzo Binario News

L’episodio accaduto alla Garbatella, tre i denunciati per procurato allarme

di Claudio Bellumori

La segnalazione alle forze dell’ordine è stata chiara: un uomo con la pistola che faceva il palo e una rapina in atto in un locale. Il tutto alla Garbatella, su viale Guglielmo Massaia, intorno alle 16,40 di lunedì.

Gli agenti delle Volanti e del commissariato Tor Carbone sono giunte subito sul posto e hanno trovato tre persone, che avevano il volto travisato ed erano armate. Poi è stato scoperto l’arcano: quelli che sembravano banditi in realtà stavano girando un film. Il fatto è che non avevano l’autorizzazione per le riprese.

Così, sono stati denunciati per procurato allarme. Sequestrati sia i passamontagna che le pistole, risultate finte.