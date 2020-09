Cavaliere, la Cordeschi e Fiorenza si dissociano: "Scusate per la figuraccia" - Terzo Binario News

Senza citare il consigliere Fdi, i due aggiungono: “Sbagliato indossare la fascia tricolore”

Fuoco amico dalla maggioranza che sostiene il sindaco Alessandro Grando verso il consigliere Fdi Raffaele Cavaliere. A imbracciare il fucile politico sono l’assessore Lucia Cordeschi e il consigliere Marco Fiorenza che, senza mai citare l’esponente no mask, condanna l’iniziativa di salire sul palco alla manifestazione negazionista per parlare di complotti in rappresentanza della città di Ladispoli.

“E’ con profondo sdegno che il consigliere Marco Fiorenza e l’ assessore Lucia Cordeschi intendono chiarire e confermare la loro totale dissociazione dalle ultime dichiarazioni alla manifestazione No mask , e ringraziano il sindaco per aver dissociato l’ intera amministrazione dalle stesse , e intendiamo ricordare che la libertà di ogni individuo non legittima di parlare per nome e per conto di altre persone e che anzi legittima ad avere idee e convinzioni proprie che ognuno è libero di portare avanti e combattere per la loro affermazione.

Intendiamo precisare che mai e poi mai ci saremmo aspettati un comportamento del genere e che quindi manifestiamo a gran voce il nostro totale dissenso , condannando anche l’iniziativa di aver indossato la fascia tricolore che riteniamo importantissimo gesto istituzionale che ne preclude l’uso solo nelle giuste sedi e non per affermare idee proprie.

Ci scusiamo con la cittadinanza per la brutta figura dinanzi a tutta l’ Italia ; e continueremo con grande impegno a migliorare la città e dare il proprio positivo contributo al Grando cambiamento.

Fiorenza Marco e Cordeschi Lucia