Castrum Novum, oggi la presentazione dei risultati degli scavi a Santa Marinella • Terzo Binario News

Oltre quaranta studenti, volontari e archeologi hanno preso parte alla campagna di scavi di Castrum Novum, il sito dell’antica città fortificata risalente alla prima metà del III secolo.

Prevista, per oggi alle 18:30 presso l’Aula Consiliare di Via Cicerone, la presentazione dei risultati della ricerca 2023 alla presenza del Sindaco Pietro Tidei, dell’assessore alla cultura, della delegata a Castrum Novum e del responsabile del Polo Museale, Flavio Enei.

Partita il sei settembre scorso, la campagna 2023-2024 è condotta dal Polo Museale Civico e ha visto la collaborazione della West Bohemian University, dell’Institutum Romanum Finlandiae e del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite. Obiettivo l’esplorazione dei resti del Castrum dell’epoca della prima Guerra Punica, sepolti al di sotto del grande teatro di epoca imperiale rimesso in luce lo scorso anno.

“Abbiamo inaugurato poche settimane fa l’avvio degli scavi e sarà un piacere valutare i risultati di quanto ad oggi gli archeologi sono riusciti a scoprire in questo sito così importante per la nostra città- ha detto il sindaco Pietro Tidei– Abbiamo molte aspettative e siamo certi che il gruppo del Polo Museale e la collaborazione con gli istituti finlandesi, boeri e con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite porteranno ancora più lustro all’antico sito. A breve verranno terminati i lavori per la costruzione del Centro Visitatori e come ho più volte detto, Castrum Novum sarà metà di visitatori da tutto il mondo”, ha concluso il Sindaco.

“Domani presenteremo ai cittadini e all’Amministrazione il risultato del lavoro della campagna di scavi 2023. Lavoro che è stato egregiamente portato avanti dai volontari e dagli archeologi, che da anni collaborano con il Polo Museale. Sono emersi importanti resti degli edifici più antichi sepolti sotto il grande teatro del II sec. d.C.”, ha affermato Flavio Enei. Un appuntamento molto atteso quindi quello di domani al Municipio, che senza dubbio troverà l’interesse di molti appassionati di archeologia e non solo.

Sono inoltre ripartite le visite guidate al sito, che questa estate ha accolto centinaia di presenze. Molto apprezzata è stata l’iniziativa “Castrum Novum Revivit”, un percorso didattico tra le tradizioni e la vita quotidiana nell’antica città romana, che presto verrà riproposta.