Casa della Comunità a Ladispoli, mercoledì taglio del nastro • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa la cittadinanza che mercoledì 24 giugno, alla presenza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, si terrà l’inaugurazione della nuova Casa della Comunità e dell’Ospedale di Comunità di Ladispoli, presso la struttura di via Aurelia km 41,500.

Il programma prevede l’inaugurazione della Casa della Comunità di Cerveteri alle ore 10:00 e successivamente lo spostamento presso i presidi sanitari di Ladispoli.

L’evento rappresenta un importante passo avanti nel percorso di potenziamento della sanità territoriale e dei servizi di prossimità, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un’assistenza sempre più accessibile, efficiente e vicina alle esigenze del territorio.

L’Amministrazione comunale invita cittadini, associazioni e operatori del settore a partecipare a questo importante momento per la comunità.

“L’apertura della Casa della Comunità e dell’Ospedale di Comunità costituisce un risultato significativo per Ladispoli e per tutto il comprensorio – dichiara il Sindaco di Ladispoli Alessandro Grando –. Si tratta di strutture che contribuiranno a rafforzare l’offerta sanitaria locale e a migliorare la presa in carico dei cittadini, in particolare delle persone più fragili e dei pazienti che necessitano di percorsi assistenziali integrati.

Ringraziamo la Regione Lazio la Asl Roma 4 per il lavoro svolto e per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio.

“Approfittando della presenza del Presidente Rocca – ha concluso il Sindaco Grando – coglieremo l’occasione per ribadire che Ladispoli e Cerveteri attendono da troppo tempo risposte concrete sul potenziamento dei servizi sanitari attraverso la realizzazione di un presidio ospedaliero dotato di pronto soccorso, a servizio di un territorio che conta circa 80 mila abitanti durante il periodo invernale e oltre il doppio durante la stagione estiva.

La Regione Lazio aveva già assunto un impegno in questa direzione nel 2020, approvando la mozione presentata dall’allora Consigliere regionale di opposizione Giancarlo Righini, oggi Assessore al Bilancio della Regione Lazio. Confidiamo che tale percorso possa finalmente trovare concreta attuazione, nell’interesse dei cittadini e del diritto alla salute dell’intero comprensorio”.