Caro-prezzi, entro aprile proroga misure contro i rincari • Terzo Binario News

ROMA, 26 GEN – “Quello che posso confermare è che prima del primo di aprile il governo italiano in qualche modo interverrà per prorogare le misure di mitigazione dei prezzi per famiglie e imprese, probabilmente in una forma diversa rispetto a quella che è stata finora, che era figlia dell’emergenza”.

Lo ha detto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti partecipando all’edizione 2023 di ‘Telefisco del Sole 24 Ore’.

Fonte, ANSA.IT