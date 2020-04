Canoni affitti, Garipoli (FdI): "Subito i contributi per aiutare le famiglie" - Terzo Binario News

“È opportuno che il Sindaco di Roma Capitale predisponga entro 45 giorni – dal 10.4.2020 pubblicazione del Fondo Straordinario della Regione Lazio – l’Avviso Pubblico per le modalità di accesso e sostegno al pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà sia privata che pubblica per tre mensilità dell’anno 2020”. Così in una nota Valerio Garipoli già Capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI.

“I contributi della Regione Lazio – ribadisce Garipoli – sono previsti per sostenere il pagamento di parte dei canoni di locazione su alloggi di proprietà sia privata sia pubblica per tre mensilità dell’anno 2020 (40% del totale di tre mensilità) e su richiesta dei beneficiari il contributo può essere versato direttamente ai locatori”.

“Vista la situazione di emergenza causata dall’epidemia COVID-19 e le difficoltà che tale situazione sta comportando – continua Garipoli – si necessitano di misure di sostegno urgenti e straordinarie in favore delle famiglie più deboli, fragili ed esposte al pericolo di non poter garantire la propria sussistenza”.

“Dopo il bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting e i congedi parentali per la cura dei minori serve sostenere ancora di più le famiglie che hanno visto contrarsi il proprio reddito di almeno il 30% a causa del Coronavorus. Tale provvedimento andrebbe inoltre ad integrare l’Art. 65 (credito d’imposta per botteghe e negozi) del Decreto Cura Italia per le criticità dei locali commerciali rientranti nella categoria catastale C/1 e completerebbe di fatto il sostegno dei canoni d’affitto 2020”.

“Roma Capitale deve quindi – conclude Garipoli – tempestivamente pubblicare l’avviso pubblico riportante le modalità di accesso al Fondo Straordinario per il sostegno alla locazione 2020 pena l’inammissibilità al finanziamento. Il Sindaco Raggi non deve perdere più tempo, è ora di aiutare le famiglie”.