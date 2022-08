Cani senza amore, Harlette è da sempre in un box: diamole una casa • Terzo Binario News

Aiutiamo HARLETTE: ha perso la sorella che era tutto il suo mondo per lei, si aiutavano a vicenda ora il dolore della perdita e della solitudine non lasciamola li sola a morire in un freddo box di cemento.

Non ha più sua sorella PACHA. La dolce Pacha era una di quei cani chiusi in box da quando sono cuccioli di due mesi. E’ nata, cresciuta e morta sul cemento, nell’indifferenza, in un canile sovraffolato del Lazio.

Sua sorella HARLETTE ha dovuto subire anche questo, la perdita di colei che era tutto il suo mondo, a cui si aggrappava. Voglio pensare che non la accomuni lo stesso triste destino!

HARLETTE è una cagnolina sui 15 kg, timidella e triste. Non ha mai conosciuto nulla dalla vita, vi prego diamo un riscatto almeno a lei, non lasciamola andare cosi!

Chiamate per lei 3661699802