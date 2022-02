Cani abbandonati, Tamara cerca una casa e una famiglia che la adotti - Terzo Binario News

“Adottando un cane in stallo ne salvi due” perché il suo posto che si libererà servirà ad ospitare un’altra urgenza!



Chi non ricorda Tamara? Dolce cagnolina di 6 anni, taglia media, sterilizzata. Da un paio di anni è con noi. Arrivò in fin di vita, incinta e con i cuccioli morti nella pancia che le avevano causato una gravissima infezione. La sua ostinata voglia di vivere le permise di ristabilirsi completamente e noi le promettemmo una famiglia tutta sua. Ad oggi purtroppo, nonostante diversi appelli, per lei non è mai arrivata nessuna buona richiesta. E noi ci proviamo ancora…perché Tamara merita davvero una casa. La sua innata timidezza non è scomparsa, lei ha bisogno dei suoi tempi per fidarsi delle persone, ma è una cagnolina tenera ed educata, brava in casa e compatibile con tutti, cani e gatti. Ci aiutate a trovarle finalmente una famiglia per la vita??

Tamara è a Roma e si affida, chippata e vaccinata al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo.

