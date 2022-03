Cani abbandonati, Gilda e Furio aspettano chi li adotti anche a distanza - Terzo Binario News

Ancora due cani in cerca di affetto e di chi possa adottarli, anche a distanza.

GILDA, detta anche la “nanetta”, dagli occhi languidi. Una taglia così piccola da essere portabile ovunque (sui 7 kg).

H solo due anni, è quindi una cucciola piena di energia con tanta voglia di giocare, è un moto perenne, ama molto stare con altri cani. È arrivata da un canile lager del sud nella speranza di trovare una famiglia. Ma…Sembra invisibile, forse perché nera… chissà. Sta di fatto che ormai sono mesi che aspetta ed è ora che vada in una vera casa. Ama infatti stare comoda comoda sopra un divano ma per ora si deve accontentare di un box. È vaccinata, sterilizzata e microchippata.

Si trova a Cesena in stallo provvisorio presso una volontaria in attesa di una sua adozione

Per info contattate Sonia con un messaggio WhatsApp 3474343982.

Gilda

FURIO dolce pit é nato il 6.4.2008 di taglia media. Non è stata felice la vita di Furio che è stato sequestrato per maltrattamento, ma i tristi trascorsi non hanno influito sul suo carattere molto buono e tranquillo. E’ un patatone anziano bisognoso di gentilezza e amore, la sua è una vera adozione del cuore. Furio e’ adottabile anche a distanza, oppure venite a prenderlo , previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi), tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297, rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM