Canale Monterano, sabato il Comune propone la "Notte Bianca" di sport insieme a Coni e Regione • Terzo Binario News

Sabato 6 Agosto in Piazza della Carraiola si svolgerà la prima edizione di “Coni e Regione, compagni di sport”, una vera e propria notte bianca dello sport, che inizierà alle 18 e finirà entro Mezzanotte.

L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale e realizzato in collaborazione

con il Coni Lazio e Regione Lazio, vuole essere una vetrina d’eccezione sullo sport canalese per far appassionare tutti, ma soprattutto i giovani, all’attività sportiva. Il tutto alla presenza di Federazioni sportive, associazioni locali, campi prova ed esibizioni per tante diverse discipline.

“Sarà un piccolo villaggio dello sport – commenta Alesmo Fabianelli, consigliere

delegato allo Sport del Comune di Canale – un posto dove conoscere le realtà locali che hanno aderito all’iniziativa (Asd Glissade – Danza; Asd Montevirginio Mini Rugby – Rugby; Asd Le Ali di Monterano – Volley e Atletica; Sport Village Judo Club Monterano – Judo; Associazione Sportiva Le Frecce di Monterano – Tiro con L’arco) e altre realtà che verranno ad integrare gli sport non rappresentati. In Piazza della Carraiola ci si potrà informare e provare gratuitamente una serie di attività sportive dalle ore 18 alle ore 24, con ilfresco e la voglia di divertirsi”.



“Sport in piazza – conferma Alessandro Bettarelli, Sindaco di Canale – vuole ssere

anche il punto definitivo di ripartenza delle nostre realtà sportive, per una stagione 2022-23 che faccia finalmente dimenticare gli ultimi due anni di pandemia e la grande sofferenza per per lo sport dilettantistico locale. Ci rivolgiamo soprattutto ai giovani, ma ricordiamoci che sport è salute e che anche per gli anziani è quindi fondamentale continuare con l‘attività fisica. Un

grande ringraziamento va a Sandra Pedroni e al Coni regionale, che ci ha proposto questa iniziativa facendo come sempre sentire la sua forte presenza sul territorio e al Presidente Riccardo Viola, che sarà con noi il 6 Agosto.”