Campo di Mare, il Tar da ragione al Comune di Cerveteri su tutta la linea • Terzo Binario News

Sette sentenze confermano la legittimità dei condoni edilizi. Una vittoria della legalità, della trasparenza e della buona amministrazione

Il Comune di Cerveteri incassa un’importante conferma giuridica. Il TAR del Lazio ha emesso sette sentenze tutte favorevoli all’Amministrazione comunale in merito ai condoni edilizi nella zona di Campo di Mare, confermando la piena correttezza dell’operato dell’Ente sotto ogni profilo.

“I giudici hanno riconosciuto la validità del rilascio dei condoni – dichiara il Sindaco Elena Gubetti – la correttezza del calcolo degli oneri concessori e anche la legittimità dell’atto d’obbligo predisposto dal Comune. Quest’ultimo elemento viene espressamente valorizzato dal TAR: l’atto d’obbligo, infatti, è uno strumento utile e corretto perché stabilisce un impegno reciproco tra cittadino e Comune, garantendo da un lato il rispetto degli obblighi, dall’altro la certezza che l’Ente non potrà avanzare ulteriori pretese nei confronti del privato che ha regolarizzato la propria abitazione.”

Il TAR evidenzia che non si tratta di un condono standard, ma di un percorso amministrativo complesso che ha consentito di regolarizzare una lottizzazione abusiva grazie al Piano di Recupero e alla successiva Variante Speciale, strumenti adottati dal Comune per superare una delle vicende urbanistiche più delicate del territorio.

“La sentenza entra nel merito tecnico – prosegue la Gubetti – confermando che il calcolo dei due contributi richiesti è stato effettuato in maniera precisa e coerente con le norme, sulla base di criteri chiaramente stabiliti nella Delibera di Consiglio n. 80/2023. Ogni contestazione dei ricorrenti, anche sul coinvolgimento di altri soggetti, è stata integralmente respinta.”

Particolare rilievo assume la scelta politica operata dall’Amministrazione comunale: il 79% degli oneri complessivi del comparto previsto dalla Variante Speciale è sostenuto dal Comune, mentre solo il 21% è richiesto ai privati. “Una decisione forte – ha tenuto a precisare il Sindaco – di visione, con l’obiettivo di riqualificare un territorio abbandonato e riportarlo alla piena legalità. Siamo veramente orgogliosi di aver portato a termine anche quest’ultimo tassello di una vicenda durata oltre 60 anni che era quello del rilascio dei condoni di Campo di Mare. Ma la conclusione di quell’iter – decidere come e quanto chiedere ai cittadini – non era affatto un passaggio scontato: ha richiesto competenza, determinazione e soprattutto coraggio politico, perché toccava il cuore di una delle questioni più complesse e sensibili del nostro territorio.

Noi abbiamo scelto di assumerci quella responsabilità e di concludere il percorso, arrivando finalmente a rilasciare i condoni e a dare certezza a tanti cittadini, che oggi possono regolarizzare la propria abitazione.

“Un ringraziamento speciale – prosegue la Sindaca – va alla nostra dirigente ing. Manuela Lasio, a tutto l’Ufficio Urbanistico, alla funzionaria arch. Patricia Ciurluini, che hanno impostato con competenza la delibera per il calcolo degli oneri e seguito con rigore tutta la procedura.

Voglio ringraziare anche l’allora Assessore all’Urbanistica, oggi Vicesindaco Riccardo Ferri, per il lavoro svolto insieme all’Ufficio, e naturalmente il nostro legale, Avv. Valerio Morini, che ha condotto la nostra difesa davanti al TAR, ottenendo non solo sette sentenze favorevoli, ma soprattutto una traccia giuridica chiara e definitiva che rafforza l’operato del Comune e dà certezza a tutta la cittadinanza.”

“Va sottolineato, inoltre, che i ricorsi sembravano mirati a screditare l’operato politico – prosegue Gubetti – dell’Amministrazione e, in particolare, l’operato tecnico dell’ing. Manuela Lasio, impegnata nella fase più delicata e complessa della vicenda: quella del calcolo economico dei contributi dovuti dai singoli cittadini, ovvero l’atto conclusivo dell’intera procedura di regolarizzazione. Le sentenze, entrando nel merito e dando piena ragione al Comune, rappresentano una risposta netta e definitiva a chi ha cercato di mettere in discussione un lavoro svolto con trasparenza, correttezza e nell’interesse della collettività.”

A dimostrazione della serietà e dell’efficacia del percorso intrapreso, il Comune di Cerveteri ha incassato, in un solo anno di attività di rilascio dei condoni (da giugno 2024), oltre 655.000 euro. Tutte queste risorse saranno reinvestite esclusivamente in opere pubbliche per Campo di Mare, restituendo così al territorio quanto versato dai cittadini e avviando un processo concreto di riqualificazione e valorizzazione urbana.

“In questi mesi – conclude il Sindaco Elena Gubetti- oltre 40 condoni sono già stati regolarmente pagati e rilasciati, e adesso tutti i cittadini che da oltre 60 anni attendevano la definizione delle proprie pratiche potranno finalmente regolarizzare i titoli abitativi delle loro case, con la certezza che nessuna ombra né dubbio potrà più mettere in discussione la legittimità degli atti rilasciati.”

Una pagina importante si chiude, nel segno della legalità, della trasparenza e della responsabilità amministrativa.