Affonda una barca, la recupera il Nucleo Subacqueo Cerveteri Ladispoli odv • Terzo Binario News

“Recuperata imbarcazione affondata dal Nucleo Subacqueo Cerveteri Ladispoli odv.

La Protezione Civile è intervenuta per il recupero di un’imbarcazione affondata.

Grazie all’intervento tempestivo e coordinato dei nostri operatori subacquei, siamo riusciti a riportare l’imbarcazione in superficie e a riconsegnarla in sicurezza al legittimo proprietario.



Ringraziamo tutti i volontari coinvolti per l’impegno e la dedizione dimostrati anche in questa occasione”.

Nucleo Subacqueo Cerveteri Ladispoli odv