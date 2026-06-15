Camera sepolcrale etrusca scoperta intatta a Barbarano • Terzo Binario News

Dal 2023 la Baylor University conduce indagini sistematiche nell’area del Caiolo, sotto la direzione del prof. Davide Zori, in collaborazione costante con la Soprintendenza.

Il 27 giugno 2025, durante la campagna di scavo, era stato individuato un tumulo inviolato databile alla fine del VII sec. a.C., un evento rarissimo nella Tuscia etrusca.

Il 9 giugno 2026 ne è stato individuato un secondo adiacente, anch’esso inviolato, aperto oggi.

La camera sepolcrale risulta sigillata da una grande lastra di chiusura.

Lo stato di conservazione eccezionale, è utile per ricostruire rituali e status sociale degli individui sepolti.

Una seconda tomba inviolata nella stessa area ad un anno di distanza è anche la prova concreta che:

📍il territorio è stato protetto

📍la vigilanza ha funzionato

📍la collaborazione con comunità e istituzioni ha impedito l’accesso ai tombaroli

♦️In un’area come l’Etruria meridionale dove per decenni i clandestini hanno svuotato centinaia di tombe, trovare un contesto intatto significa che la tutela ha vinto. La necropoli di San Giuliano rappresenta uno dei paesaggi funerari più ricchi dell’Etruria meridionale. Le ricerche della Baylor University stanno restituendo dati di eccezionale valore, un contesto unico che apre nuove prospettive sulla società etrusca dell’età orientalizzante.

Ad una prima vista la tomba ospita due individui di cui uno maschile per la presenza di una punta di lancia accanto al corpo. Conservate parzialmente ancora le ossa. Sono ben visibili olle, calici in bucchero, almeno un aryballos e molti altri vasi ancora ricoperti da terra di infiltrazione.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale