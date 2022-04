Calcaterra, Pd: "Lega fuori dal consiglio comunale di Fiumicino, centrodestra spaccato" - Terzo Binario News

“Da oggi, la Lega non è più nel Consiglio Comunale di Fiumicino”. Lo dichiara il capogruppo del PD, Stefano Calcarerra.

“Con l’uscita dal partito di Salvini dei consiglieri D’Intino e Poggio, si sancisce il fallimento di un progetto politico le cui debolezze erano già sotto gli occhi di tutti – sottolinea Calcaterra. – Ma si sancisce anche la spaccatura del centrodestra”.

“Una spaccatura evidente non solo dal fatto che i due consiglieri hanno scelto di aderire a gruppi diversi, pur venendo dallo stesso partito – sottlinea il capogruppo -, ma anche dal voto, oggi in aula, sul regolamento del trasporto scolastico che ha visto i due ex consiglieri della Lega votare a favore mentre e FDI astenersi insieme a Crescere insieme”.

“La favoletta del centrodestra unito e compatto scricchiola – conclude Calcaterra – e i cittadini se ne accorgeranno presto”.