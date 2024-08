Cadavere di una donna trovato nel ristorante abbandonato in via Aurelia • Terzo Binario News

Questa mattina, ore 10,30 circa, i Carabinieri della Stazione di Roma San Pietro, unitamente a quelli del Nucleo Operativo della Compagnia San Pietro, sono intervenuti in via Aurelia 53, dove, all’interno della struttura abbandonata e in condizioni strutturali fatiscenti, già ristorante denominato “Il Giardinaccio”, era stato rinvenuto il cadavere, verosimilmente di una donna, in corso di identificazione, e in avanzato stato di decomposizione, per cui non è stato ancorw possibile risalire all’epoca del decesso.



Sul posto i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, che hanno eseguito i rilievi tecnici e il medico legale, il quale non ha riscontrato particolare segni evidenti, tali da ricondurre la morte a causa violenta.

La salma è stata traslata all’obitorio dell’ospedale “Gemelli” di Roma, per il successivo esame autoptico.

