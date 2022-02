Sono bastati pochi istanti e le strade di Cerveteri sono diventate bianche.

Bianche di grandine perché di chicchi di ghiaccio ne sono piovuti in quantità industriale.

In difficoltà gli automobilisti, a cui visibilità si è ridotta notevolmente e anche i cittadini, al punto che la Prociv sarebbe pronta a scendere in strada per eventuali necessità della popolazione.

Al momento non si segnalano disagi.