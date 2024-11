Brutti e vincenti: il Santa Marinella è sempre primo in Promozione VIDEO • Terzo Binario News

La doppietta del centravanti stende la Duepigrecoroma

Il Santa Marinella consolida il primo posto e, aiutato dal Tolfa che ha battuto il Grifone Gialloverde, stacca una delle altre capolista. Allo stadio Fronti i rossoblù hanno avuto ragione in sofferenza della Duepigrecoroma (che fino a ieri era seconda, un punto dietro il terzetto di testa) lanciandosi in vetta al girone A di Promozione.

Ora al primo posto ci sono i santamarinellesi in compagnia del Pianoscarano con 26 punti, a 23 ci sono Grifone e Ostiantica mentre la Duepigrecoroma con 22 è scivolata in terza posizione. Insomma un campionato avvincente dove niente è scontato e mantenere il passo può portare a tagliare il traguardo per primi.

In formazione non ci sono sorprese con Notari in porta (e sarà uno dei migliori, salvando la squadra quando i compagni sono andati in affanno nel primo tempo), capitan Gallitano e Serpieri centrali difensivi, esterni Polidori e Buonanno; in mezzo Cuomo con Tranquilli e Gaudenzi, davanti Trincia, Tabarini e Brutti.

Neanche il tempo di mettere la palla a centrocampo che gli ospiti sono avanti: Gregorini attacca a sinistra emette dentro un bel cross su cui la difesa di casa è lenta, arriva Pacenza e insacca senza interferenze. La squadra di Daniele Fracassa vacilla perché il pressing ospite è asfissiante e gli spazi ridotti. Tiro centrale di Tranquilli al 5’ e dopo due minuti rischio raddoppio con Mari che sbaglia da due passi. La spinta a sinistra di Buonanno porta Trincia a concludere al volo al 15. però sono sempre i romani a sfiorare raddoppio con un uno-due fra Santelli e Bernardini, con Notari che si supera su quest’ultimo da pochi centimetri. Un errore in disimpegno di Serpieri favorisce Santelli e ancora Notari ci mette la pezza. Al 38’ ennesima occasione per la Duepigrecoroma, che capita ancora a Pacenza che si impappina nel momento topico. I padroni di casa, retto l’urto, escono dal guscio a fine primo tempo: fuga destra di Tabarini al 41’ e palla per Brutti che si allarga, si gira e dall’altezza del dischetto mette all’angolino basso. Nella ripresa su angolo di Tabarini, Serpieri sfiora il bersaglio di testa e sul fonte opposto il calcio di punizione battuto da Citronelli è pericoloso. Il Santa Marinella si rintana riuscendo a rintuzzare gli attacchi ospiti e nel finale trova lo spazio tanto agognato. Al 41’ il pallone centrale per Tabarini è perfetto, il numero 7 arriva davanti al portiere Romeo Ragni che lo stende ed è rigore. Algido dal dischetto Brutti che firma la doppietta. A tempo quasi scaduto, sempre Tabarini e sempre di rimessa, fallisce l’occasione per rendere il risultato più rotondo.

Ma quanto fatto ieri deve trovare la sua consacrazione domenica prossima: infatti il calendario regala al Santa Marinella una occasione ghiottissima nella tredicesima giornata poiché il Pianoscarano deve osservare il turno di riposo e i rossoblù saranno impegnati nella trasferta di Ronciglione contro l’ultima in classifica che finora ha racimolato appena un punto.