Briciola e Luppolo, due adorabili cani da salvare assolutamente • Terzo Binario News

Non possiamo dire dove si trova Briciola. Ma solo che ora sono disposti a cederla . Questa piccola cagnolina dal carattere tenero e dolcissimo, molto affettuosa e in cerca sempre di coccole viene sempre tenuta legata ad una catena corta , fuori casa , al gelo d’inverno e al caldo rovente d’estate , come vedete in foto.

Lei si accuccia a terra per implorare una carezza appena chiunque le si avvicina. Briciola e ‘ dolcissima, non merita di continuare a vivere così. E’ bella, piccola , affettuosa , sarebbe una splendida cagnolina di famiglia.

Adesso che la cedono rendiamola felice , diamo a Briciola una casa e una persona da amare con tutto il suo piccolo ma grande cuore, che da cinque anni attende che qualcuno la ami e la salvi.

Briciola potrà salire al centro e nord con una staffetta. Elsa 3476357500 Whatsapp.

Luppolo

E’ rimasto solo LUPPOLO da SALVARE. Sono arrivati freschi freschi, tre bellissimi cuccioli di soli 3 mesi futura taglia media incrocio lupoidi dalle strade di Caserta alla nostra pensione in Piemonte. Cercano tutti e tre bellissime famiglie amorevoli, preferibilmente che abbiano già avuto altri animali perchè non sono un giocattolo da regalare e poi rimandare in box quando ci si stufa.NO SOLO GIARDINO O PER GUARDIA, vogliamo famiglie che li rendano parte integrante della famiglia e quindi possano dormire in casa.Sono tutti microcippati, vaccinati e sverminati e sono in salute.PER LE DUE FEMMINE OBBLIGO DI STERILIZZAZIONE CON CERTIFICATO VETERINARIO. Non chiamate se non siete d’accordo perchè non li diamo assolutamente.LUPPOLO maschietto con musino nero e pelo marroncino chiaro. MALVA femmina con musino marroncino e bianco. ADOTTATAORTICA femmina a pelo più lungo e scura. ADOTTATASono adottabili in tutto il nord italia con seri controlli, purchè disponibili a venire a prenderli in pensione.Per adozione SABRINA 3398380232 (anche messaggi whatsapp)Trovate il loro appello anche sulla nostra pagina fb “Amici per un pelo piemonte”