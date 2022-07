Paola e Chiara, due deliziose cucciole in cerca di chi le adotti: sono a Roma • Terzo Binario News

PAOLA e CHIARA sono due scriccioline, due irresistibili peperine, cucciolette di 4 mesi in cerca di riscatto.

Sono state soccorse e messe in sicurezza da una volontaria che stiamo aiutando e le aspettiamo per cambiare il loro destino. Aiutateci a sostenere le spese che dovremo affrontare al loro arrivo, il percorso sanitario, le vaccinazioni e quant’altro. Intanto a chi volesse aprire le porte della sua casa per queste due piccoline, diciamo di contattarci per tutte le informazioni necessarie.

Le piccole saranno a Roma e si affideranno, chippate e vaccinato al centro nord solo a persone affidabili, solo con controlli pre e postaffido, regolare adozione, obbligo di sterilizzazione e disponibilità a restare in contatto con noi nel tempo.

PER INFO: scrivete ad ambraegiulia@gmail.com oppure messaggio su Whatsapp (NO CHIAMATE) dalle 8.30 alle 19.00 al numero 3713220267, compatibilmente con i nostri impegni di lavoro SARETE RICONTATTATI APPENA POSSIBILE



PER AIUTARE LE CUCCIOLE: IBAN: IT22Q0200805056000103791588 intestato a “Un tesoro di cane” con causale “PAOLA E CHIARA”



Mandateci una mail dopo la donazione in modo che possiamo ringraziarvi!



VISITA I NOSTRI SITI: http:// untesorodicane.blogspot.com /

www.untesorodicane.org