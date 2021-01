Blitz nella frutteria: sequestrati prodotti e sanzioni di 4mila euro - Terzo Binario News

Proseguono i controlli della Polizia Locale della Capitale per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica e dei consumatori. Lunedì 18 gennaio gli agenti del XV Gruppo Cassia sono intervenuti presso un esercizio, nel quartiere Fleming, dedito alla vendita di prodotti ortofrutticoli.

I caschi bianchi hanno accertato diversi illeciti di natura amministrativa e in contrasto con le regole a tutela della salute del consumatore: circa 200 gli articoli alimentari posti sotto sequestro, in quanto riportanti irregolarità nell’etichettatura, come la mancanza delle indicazioni obbligatorie sull’origine, la provenienza e la tracciabilità della merce.

Ulteriori anomalie sono state riscontrate dagli operanti in merito all’esposizione della merce sul suolo pubblico, per un totale di sanzioni di oltre 4mila euro, elevate nei confronti del titolare, un uomo di 43 anni di nazionalità straniera.