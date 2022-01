Biodigestore, manifestazione sotto il Pincio mercoledì per dire di no - Terzo Binario News

Organizzato alle associazioni ambientaliste

“La notizia dell’ok al progetto di realizzazione di un mega biodigestore in località Monna Felicita arrivato venerdì scorso dalla conferenza dei servizi della Regione Lazio ci ha letteralmente sconcertato.

Prendiamo atto che, ancora una volta, il nostro comprensorio è stato vittima di scelte disastrose, invasive e sfacciatamente calate dall’alto. Prendiamo atto che, come se non bastassero le pesanti problematiche ambientali e sociali del nostro territorio, società private come Ambyenta Lazio possono presentarsi a Civitavecchia e ottenere, senza alcun problema, autorizzazioni e via libera per ogni tipo di progetto.

Di fronte a queste estenuanti e costanti forme di prevaricazione non possiamo rimanere silenti e accondiscendenti. Proprio per questo, un attimo dopo aver appreso dell’esito della conferenza dei servizi, ci siamo attivati immediatamente per organizzare una prima risposta di piazza contro il Biodigestore.

Alla manifestazione, che abbiamo convocato per mercoledì 2 febbraio, alle ore 18.30, davanti al palazzo del Pincio, hanno già aderito molti esponenti istituzionali del comprensorio.

Invitiamo quindi tutti i cittadini e le cittadine, le forze sociali, politiche, associative e sindacali a partecipare alla manifestazione di mercoledì e a scandire insieme a noi un secco e corale NO al biodigestore e ad ogni altro nuovo progetto inquinate sul territorio di Civitavecchia”.

Fridays for Future – Civitavecchia Collettivo No al Fossile – Civitavecchia Città Futura Le ArditeComitato S.O.L.E Forum Ambientalista – OdvPiazza048Rete delle Associazioni Comitato #mirifiuto PRC – federazione CivitavecchiaSpazio Solidale Europa VerdeCollettivo Autonomo del Porto