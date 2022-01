Perretta si dimette, Annibale Conti nuovo vice sindaco di Ladispoli - Terzo Binario News

Rimescolamento dovuto al riposizionamento di Fratelli d’Italia

L’Amministrazione comunale rende noto che questa mattina il sindaco Alessandro Grando ha nominato nuovo assessore alla Polizia locale, mobilità e trasporti, con funzioni di vicesindaco, Annibale Conti.

La nomina di Conti, componente di Fratelli d’Italia, arriva dopo le dimissioni presentate, sempre in data odierna, da Pierpaolo Perretta.

“Ringrazio Pierpaolo – ha commentato il sindaco Grando – per il lavoro svolto in questi anni a favore dell’intera cittadinanza.

Sono molti gli obiettivi che è riuscito a raggiungere curando, in modo particolare, i rapporti con gli operatori del comparto balneare, un settore di estrema importanza per lo sviluppo economico e turistico di Ladispoli.

L’avvocato Perretta continuerà a far parte dell’amministrazione in veste di delegato, curando senza soluzione di continuità i settori del demanio marittimo e della pianificazione dei territori costieri, per portare a termine gli importanti progetti che grazie al suo impegno stanno finalmente per concretizzarsi dopo anni di duro lavoro. Tra questi vi sono sicuramente la variante urbanistica per le attività ricettive all’aria aperta, che necessita solo dell’approvazione da parte della Giunta Regionale per essere definitivamente operativa, ed il Piano di Utilizzazione degli Arenili, strumento indispensabile per il settore balneare che ne è carente dal 1997, che approderà in Consiglio Comunale nelle prossime settimane. Diamo inoltre il benvenuto ad Annibale Conti -ha concluso il Sindaco- nuovo rappresentante di Fratelli d’Italia all’interno della Giunta comunale”.