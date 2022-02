Biodigestore Anguillara, il Sindaco di Cerveteri Pascucci solidale con il Consigliere Stronati - Terzo Binario News

“Sostengo pienamente la battaglia che il Consigliere comunale di Anguillara Enrico Stronati sta portando avanti a tutela del territorio contro l’ipotesi di realizzazione di un biodigestore per il trattamento dei rifiuti che sorgerebbe a meno di 500metri dal centro urbano e dalle abitazioni. Un progetto, avviato quando a capo della Città Metropolitana di Roma Capitale c’era la Giunta guidata da Virginia Raggi, che servirebbe un bacino di utenza pari a 650mila persone. Una scelta inaccettabile per un territorio, come quello di Anguillara Sabazia, che da oltre 15anni svolge la raccolta differenziata porta a porta e che è costretta a dover conferire i propri rifiuti a Viterbo”. Lo dichiara in una nota il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, anche Consigliere metropolitano di maggioranza, che aggiunge:

“La Provincia non può e non deve essere considerato il luogo dove conferire i rifiuti di una Capitale che più volte in passato ha dimostrato di non saper gestire correttamente i propri rifiuti – prosegue Pascucci – come Sindaco di Cerveteri e Consigliere Metropolitano sarò al fianco delle istanze dei Comuni del comprensorio a tutela dell’ambiente”.