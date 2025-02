Al Claudio di Tolfa domenica omaggio a Fabrizio De Andrè con "La Buona Novella" • Terzo Binario News

Il Collettivo La Banda torna in scena domenica 9 febbraio (ore 21) al Teatro Claudio di Tolfa con uno spettacolo per ricordare Fabrizio De Andrè.

Guidati dal narratore Matteo Agozzino e dai musicisti Riccardo Schioppa, Giampiero Boncordo, Mauro Agozzino, Dario Menditto e Piergiuseppe Agozzino, lo spettacolo ripercorre la genesi di uno dei dischi più belli e controversi del cantautore genovese: “La Buona Novella”.

La Buona Novella è un disco controcorrente per la sua epoca, sia per la tematica trattata nelle liriche sia per le atmosfere sonore concepite da Faber e dagli altri artisti che ne presero parte.

Durante lo spettacolo avrete modo di ascoltare i brani che compongono il disco in un’originale chiave acustica, leggerete le parole del grande poeta ed ascolterete storie, aneddoti e curiosità inaspettate su un album considerato dalla critica una delle vette artistiche raggiunte da De Andrè.

Un vero e proprio viaggio tra musica e parole alla scoperta di uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana.

BIGLIETTI: Intero: €10 Ridotto: €8

Per info e prenotazioni: 340 711 6451 – 338 567 3416