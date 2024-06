Beach soccer mondiale a Fiumicino: c'è Italia-Brasile • Terzo Binario News

“Sarà Fiumicino a ospitare la rivincita dell’ultima finale mondiale di beach soccer tra i campioni del Mondo del Brasile e i vicecampioni dell’Italia, confermandosi ‘città dello sport su sabbia’.

Abbiamo lavorato molto per poter allestire, sabato e domenica all’interno del ‘Villaggio Sportivo Beach Estate’, questa importante tappa del prestigiosissimo Sky Sport “International Beach Soccer Tour” che vedrà la partecipazione anche delle nazionali di Romania ed Egitto.

Si tratta di un ‘happening’ che sono sicura appassionerà i nostri concittadini e si trasformerà in un richiamo turistico per molti romani e non solo. Ricordo le date per poter assistere, gratuitamente, alle partite: sabato 15 dalle 18 alle 21 e domenica 16 giugno dalle 20 alle 23. Ricordo inoltre che sempre sabato 15 alle 21 inaugureremo il maxi schermo dove chi vorrà potrà assistere al match inaugurale della nazionale italiana ad Euro 2024 contro l’Albania”.

Federica Poggio, assessore Sport e Turismo Comune di Fiumicino