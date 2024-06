Trappolini e Aruanno tornano alla Futsal Civitavecchia • Terzo Binario News

Confermato Terzini e Di Gennaro promosso in prima squadra

Cristian Trappolini è tornato alla base della Futsal insieme a Luigi Aruanno mentre Manuel Terzini è stato riconfermato e il portiere dell’under 21 Samuele Di Gennaro è stato promosso in prima squadra su richiesta recisa di mister Vincenzo Di Gabriele.

In casa rossoblù sono giorni di presentazioni, fra ritorni, conferme e promozioni. Si è iniziato con l’ingaggio dell’italo-spagnolo Darío López, poi si è proseguito con gli arrivi attuali di Trappolini e Aruanno.

Trappolini torna a Civitavecchia dopo varie esperienze lontano da Borgata Aurelia ma sempre in C1, l’ultima delle quali con La Pisana e annessa promozione in serie B dopo il successo nei play-off. Giocatore di 28 anni, esperto e di personalità: sarà uno dei pilastri della formazione 2024-2025. «Sono contentissimo del ritorno a casa – ha affermato – e se sono di nuovo qui è perché voglio vincere. Ci sono presupposti notevoli e poter disputare una stagione da protagonista con la squadra del cuore è il massimo a cui si possa ambire. Qui come al solito il clima è bellissimo e prometto di dare il 200%». diverso il discorso per Luigi Aruanno. Il portiere va a riempire la casella lasciata vuota dall’ex capitano Claudio Cleri ma è reduce da due stagioni – la prima felice, l’ultima sfortunata – con lo stesso Di Gabriele a Santa Severa sempre in C1.

Poi si va sulle conferme, ovvero Manuele Terzini. Nel campionato appena finito il pentacalciatore ha giocato poco, a causa di incastri difficili con il lavoro. Stavolta però, stuzzicato una ambizione diversa dalla salvezza, ha deciso di proporre un impegno maggiore: «Spero di dare molto di più – ha spiegato Terzini ma sono contento di riprendermi la squadra insieme a compagni che conosco molto bene come Luca Mori e Andrea Giocondo». Ultima tessera di questo mosaico è Samuele Di Gennaro. Dopo averlo visto in azione, mister Di Gabriele ha pensato che potesse fare al caso suo non solo per le qualità fra i pali ma per la capacità di saper giocare con i piedi. E siccome all’allenatore piace molto attaccare con i quattro giocatori di movimento e il portiere, ecco che quella dei cinque attaccanti potrebbe essere una soluzione da vedere spesso.

Comunque dall’Ivan Lottatori fanno sapere che nei prossimi giorni arriveranno altri annunci, soprattutto quello di un acquisto. Infatti è in arrivo fra i rossoblù un pivot, proveniente dalla A2, che dovrebbe garantire un buon bottino di gol.