Bandiere e scarpe rosse, la Lni di Civitavecchia ha celebrato la Giornata contro la violenza sulle donne • Terzo Binario News

Anche la Lega Navale di Civitavecchia ha celebrato la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Grazie alla laboriosità e alla fantasia di molti soci, soprattutto i più giovani, è stato realizzato un significativo allestimento proprio all’ingresso: davanti al cancelletto su lungomare Thaon de Revel un telo azzuro mare su cui sono state posate tante scarpe rosse. e poi striscioni, palloncini, stendardi e bandiere che hanno sventolato durante tutto l’incontro, davvero molto affollato. che si è tenuto sulla rotonda.

Il presidente Dario Iacoponi ha parlato ai molti presenti, tra cui tanti atleti (ci sono in allenamento quelli preolimpici non solo italiani).

“C’è stata molta partecipazione da parte dei ragazzi e dei loro allenatori – il suo commento -. Ho insistito sul fatto che dai giovani si possa migliorare e che loro per primi devono sentirsi sempre vicini ai più deboli siano donne o vittime di discriminazione. Esortandoli a vivere la Giornata non come una festa ma come una momento di partecipazione al dolore delle troppe vittime. Sono stati molto attenti e sentitamente partecipi. Sono soddisfatto”.