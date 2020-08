Bagno notturno fatale: un 43enne muore in spiaggia a Fiumicino - Terzo Binario News

Indagine della Polizia, salma a disposizione del magistrato

Forse la mossa azzardata di farsi un bagno notturno è stata fatale a un 43enne trovato morto a Fiumicino intorno all’una di stanotte.

L’uomo era a pesca a Focene in compagnia di un amico quando è stata avvertita la Polizia. Il cadavere è stato ritrovato in via del Pesce Luna.

L’amico ha raccontato agli agenti delle Volanti e del Commissariato di Fiumicino del tuffo, anche se la dinamica è ancora in fase di accertamento. La salma è stata posta a disposizione del magistrato.