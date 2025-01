”Azzeramento” di Giunta a Cerveteri, bilancio previsionale, vittoria su Ostilia e pubblicazione del Prg: resoconto del consiglio comunale • Terzo Binario News

La sindaca Elena Gubetti: “Assessori nei prossimi giorni, ripartiamo con rinnovato entusiasmo per raggiungere tutti gli obiettivi del nostro programma elettorale”

“Come annunciato ieri sera al termine del Consiglio comunale, questa mattina, sabato 25 gennaio, con il Decreto Sindacale n.2 ho provveduto alla revoca degli incarichi degli Assessori e già in questi giorni, conto di poter nominare la nuova giunta, che sarà frutto di una ritrovata unione e coesione da parte di tutte le anime della maggioranza.

Un percorso politico lungo, che in questi mesi di difficoltà e caratterizzato da numerosissimi incontri con le forze politiche della nostra coalizione ci ha visti ugualmente lavorare intensamente su tutti i fronti continuando a portare avanti l’azione di Governo fino al raggiungimento di numerosi obiettivi.

Proprio in queste ore, sono diverse infatti le notizie positive che sono felice di poter annunciare alla cittadinanza: la prima, senza dubbio, è stata l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’Ente, avvenuta ieri in Consiglio comunale, la seconda è la vittoria storica del Comune di Cerveteri in Consiglio di Stato contro la Società Ostilia, una sentenza che ha confermato in pieno il buon operato dell’Amministrazione sulle tematiche di Campo di Mare e la terza, altrettanto importante è la pubblicazione del Piano Regolatore Generale, uno strumento fondamentale per lo sviluppo della città, un percorso iniziato nel 2012 e fermo, prima dell’insediamento di questa coalizione, agli anni ‘60”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Nelle prossime ore procederò con la nomina della Giunta e così come dimostrato ieri in Consiglio comunale questa coalizione e squadra di Governo è ancora unita e pronta a lavorare per il solo ed esclusivo interesse della città – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – continueremo a farlo, anche grazie al Bilancio Previsionale approvato ieri, un Bilancio sano e solido, che conferma come le casse del Comune sono sane e floride, che abbiamo fatto un importante lavoro per quanto riguarda la riscossione ordinaria dei tributi, incrementando un fondo di cassa ad undici milioni di euro quando lo scorso anno era appena di 5milioni, una testimonianza di come il lavoro dei nostri uffici e della nostra squadra sia stato positivo. Dati che ci consentiranno di portare avanti i progetti pensati per la nostra città e che sono inserite nel piano triennale delle opere pubbliche”.

“Sono stati senza dubbio dei mesi difficili durante i quali avevamo, io in particolare in quanto Sindaco, un doppio e importante lavoro da svolgere – prosegue la Gubetti – da un lato, continuare a fare ciò che abbiamo scritto nel nostro programma elettorale, lavorare per mantenere le promesse fatte ai cittadini e che non voglio assolutamente disattendere, dall’altro ritrovare l’armonia all’interno della nostra coalizione. Nei prossimi giorni, conto di farlo davvero nel giro di pochi giorni, nominerò la nuova Giunta assegnando le relative deleghe assessorili: sono certa che con questa nuova composizione e con un rinnovato entusiasmo ed ottimismo, continueremo a portare importanti risultati a Cerveteri e a tutti i cittadini”.