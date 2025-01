Sulla A12 chiude due notti lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli • Terzo Binario News

Riqualificazione delle barriere di sicurezza martedì 28 e mercoledì 29 gennaio, con orario 21-6

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 28 e mercoledì 29 gennaio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Cerveteri, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Roma: Torrimpietra;

in uscita per chi proviene da Civitavecchia/SS1 Aurelia: Santa Severa Santa Marinella.