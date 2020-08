Auto in fiamme sul Raccordo all'altezza della Bufalotta, circolazione a una corsia - Terzo Binario News

Un denso fumo invade la carreggiata e limita la visibilità. Sul posto i vigili del fuoco Prati 9A e la polizia stradale. Le fiamme hanno distrutto una Fiat Seicento.

Un’automobile è andata in fiamme questa mattina (12 agosto 2020) sul Grande raccordo anulare, all’altezza della Bufalotta. Dai primi accertamenti effettuati le cause della combustione sono accidentali.

Sul posto si sono portati con rapidità i vigili del fuoco Prati 9A, per spegnere le fiamme e ripristinare una situazione di normalità. Presente anche la polizia stradale, anche per stabilire un’alternativa alla circolazione. In quel tratto del raccordo, infatti, ora si procede a una sola corsia, perché il fumo causato dalla macchina incendiata, una Fiat Seicento, invade la carreggiata impedendo un’adeguata visibilità per gli automobilisti.

Al momento i soccorritori comunicano che non ci sono feriti in seguito all’incendio che sta causando disagi alla circolazione sul Grande raccordo anulare di Roma.