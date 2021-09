Auto in fiamme a Santa Marinella ieri sera - Terzo Binario News

Incendio auto a Santa Marinella.

I Vigili del fuoco di Civitavecchia hanno risposto ad una chiamata di soccorso per un’autovettura in fiamme in via Valdambrini fronte civico 43, Santa Marinella.

Gli uomini della caserma Bonifazi si sono portati sul posto e iniziato subito l’opera di spegnimento impedendo alle fiamme di coinvolgere i veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

Non appena domato l’incendio i Vvf hanno messo in sicurezza l’area. Non si è registrato nessun ferito.

Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Santa Marinella.