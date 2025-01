Auto in fiamme a Civitavecchia davanti alla scuola Laurenti • Terzo Binario News

intervento dei pompieri, sul posto le forze dell’ordine

Alle ore 21.10 di questa sera i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incendio auto in via sedici Settembre.

A bruciare sono state due auto di media cilindrata.

Il rapido intervento degli uomini della Bonifazi oltre che ad estinguere le fiamme ha fatto si che l’incendio non si propagasse alla scuola Cesare Laurenti, nelle immediate vicinanze e alle altre auto adiacenti.

Sul posto la Polizia che ha dato l’allarme ed i Carabinieri.

Non si è registrato nessun ferito.