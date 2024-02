Attivi i Pua per i cittadini del Distretto Sociosanitario RM 4,3 • Terzo Binario News

Composto da Asl Roma 4 e dai comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana e Trevignano Romano, si forniscono informazioni, supporto o assistenza sanitari

Dopo un lavoro lungo da parte di tutti gli attori del distretto sociosanitario 4.3 sono finalmente attivi nel territorio sabatino i PUA Punti Unici di Accesso.

Sono sportelli polifunzionali che semplificano l’accesso ai servizi socio-sanitari per i cittadini del territorio.

I cittadini presso i PUA potranno: richiedere informazioni su tutti i servizi socio-sanitari disponibili sul territorio; presentare domande per l’accesso ai servizi sanitari e sociali; ricevere aiuto nella compilazione di modulistica e documenti; essere orientati verso i servizi più adeguati alle proprie esigenze.

I PUA si rivolgono a tutti i cittadini del Distretto Sociosanitario RM 4.3 composto da ASL ROMA 4 e dai comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana e Trevignano Romano, che necessitano di informazioni, supporto o assistenza.

I PUA sono attivi presso le seguenti sedi: a Bracciano in Piazza Quattro novembre (info al 375.8304565) il Lunedì dalle 8.15 -alle 11.15 e presso la sede ASL ROMA 4 di Via del Lago (info allo 06.96669695) il Lunedì dalle 11.30 alle 13.30,il Martedì dalle 14.30 alle 16.00 ed il Giovedì dalle 9.00 alle 11.00. A Trevignano a Largo Santa Caterina (info allo 06.999120212) il Martedì dalle 8.30 alle 12.30. A Canale Monterano presso Piazza Tubingen c/o l’Ufficio Turistico (info al 335.1780021) il Mercoledì dalle 8.30 alle 12.30.

A Manziana a Largo G. Fara, snc – (info allo 06.9962980) int. 226 il Giovedì dalle 12.30 alle 16.30 e ad Anguillara Sabazia in Via della Stazione Ferroviaria (info allo 06.70040468) il Venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Presso il Punto Unico di Accesso i cittadini troveranno tutte le informazioni sui servizi attualmente attivi in tutto il territorio del Distretto, riceveranno accoglienza e ascolto personalizzato pe troveranno personale attento ai loro bisogni.

Inoltre, I PUA possono essere un importante punto di riferimento per le persone che si trovano in situazioni di fragilità o difficoltà. Sono un servizio gratuito e accessibile a tutti. L’invito dell’amministrazione ai cittadini è quindi di utilizzare i PUA per ricevere informazioni, supporto e assistenza per tutte le loro necessità.