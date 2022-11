Assunzioni a Cerveteri di due vigili urbani e due assistenti sociali • Terzo Binario News

Lo rende noto l’assessore al bilancio e personale Alessandro Gnazi

“Il Comune di Cerveteri deve assumere personale e, per farlo, abbiamo deciso di bandire dei concorsi pubblici.

Le categorie sono due: si tratta di due posti da agente di polizia locale e due posti da assistente sociale. I bandi sono stati pubblicati sul sito del Comune e lì ci saranno tutte le info necessarie.

Rimango comunque a disposizione per chiarimenti (ricordo solo che le domande dovranno essere fatte entro il 12 dicembre). Bandire questi concorsi ha richiesto un lavoro piuttosto articolato iniziato diverse settimane fa, per il quale ringrazio infinitamente gli Uffici.

Da Assessore al Personale, tuttavia, non posso che essere soddisfatto perché quello di assumere dipendenti pubblici mediante concorso era un obiettivo dell’amministrazione e ci siamo riusciti in breve tempo. Credo poi che farlo in questo periodo storico abbia un significato ancora più importante”.

