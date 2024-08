Assemblea dei sindaci di Acea Ato 2, Tidei: "Santa Marinella in crisi idrica estiva, urgono interventi" • Terzo Binario News

Oggi si è tenuta l’assemblea dei sindaci di Acea Ato 2. Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei è intervenuto, esprimendo un giudizio più che positivo nei confronti di Acea ma ha colto l’occasione per mettere in evidenza alcune criticità legate alla città di Santa Marinella, che in estate raggiunge anche le 100 mila presenze turistiche, e soffre per una carenza di acqua, che investe soprattutto le zone alte della città, dove sono ubicati istituti che ospitano anche Rsa con persone anziane e con disabilità, che non possono subire questo grave disagio Altra questione sollevata da Tidei è legata alle zone di Colfiorito, e Belvedere che ad oggi sono sprovviste di servizi fognari.

“ Ma non è più consentibile che con la scusa del vincolo posto dall’Autorità di Bacino non si possa realizzare la condotta fognaria perché non è possibile attuare movimenti a terra.

In verità – ha riferito Tidei – in tal modo si peggiora solo la situazione perché grandi quantità di acqua reflue stazionano nella collina e costituiscono un rischio per eventuali frane davvero maggiore di quello che comporterebbe una condotta fognaria che si ricongiunge, a valle con un impianto di depurazione . Ho richiesto all’ Acea un intervento sull’ Autorità di Bacino per risolvere in sinergia e con urgenza una problema che investe molti cittadini “

Altra questione prioritaria la mancanza cronica di acqua in alcune zone fornite un tempo dall’ acquedotto delle ferrovie dello stato.-“ Ho ricordato ad Acea che quando ero presidente di Ferservizi proposi di acquistare questo acquedotto che le Ferrovie dello Stato dismetterebbero volentieri perché per loro è diventato un peso.

Speriamo che si prenda in considerazione questa opportunità e l Acea acquisisca l’acquedotto che alimenta molte utenze, Ultima ma non certo per importanza la questione relativa ai ritardi dei lavori della nuova rete fognaria in località Perazzeta. Un progetto importantissimo che Acea ha voluto realizzare ma occorre accelerare i tempi . Altro tema messo in evidenza il risanamento igienico sanitario fognature località Toscana, non è pensabile non si facciano lavori perché in zona risiedono poche utenze Questo è falso perché in questa zona sono presenti ormai strutture ricettive e centri sportivi ed essendo anche sul mare va assolutamente risanata.

Lo stesso vale per il risanamento di un impianto di sollevamento sito nella zona centrale della città. Complessivamente è necessario che Acea attui un intervento strutturale su tutte le reti idriche mancanti, in modo tale che le condutture idriche raggiungano anche le utenze site nelle zone alte di Santa Marinella. Non è pensabile che nel 2024 ci siano aree o abitazioni che non ricevano regolarmente un flusso di acqua potabile”.

Lo dichiara il Sindaco Avv. Pietro Tidei.