Assalto neonazista al pub di San Lorenzo • Terzo Binario News

Individuati tre giovani, che avevano un coltello, un martello artigianale e degli adesivi, sono riconducibili a La Bastide Bordelaise; gruppo di estrema destra di Bordeaux

Un martello rudimentale – composto da un bastone e un sasso – un coltello e una serie di adesivi (“Defend Europe”) riconducibili a La Bastide Bordelaise, gruppo con richiami nazisti. Tre giovani francesi – tra i 20 e i 21 – con il volto coperto da degli scaldacollo hanno assaltato il pub Sally Brown (punto di riferimento degli antifascisti romani) di via degli Etruschi, a San Lorenzo. I proprietari, che si trovavano all’interno del locale, intorno alle 4,30 hanno sentito una serie di colpi alla saracinesca.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato i tre tra via degli Etruschi e via dei Volsci. Addosso gli hanno trovato il coltello (lama sei centimentri), il martello artigianale e gli adesivi. Per loro è scattata la denuncia per possesso improprio di armi.

La consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, ha così commentato: “Un fatto gravissimo l’attacco neonazista di ieri notte a San Lorenzo, che suona come una vera e propria provocazione in uno dei quartieri simbolo della Resistenza antifascista di Roma, un affronto inaccettabile nel cuore della Capitale che fu teatro e centro propulsore della Liberazione nazionale dai nazifascisti”.

“E’ urgente che le Istituzioni, a tutti i livelli, diano un segnale chiaro e forte contro questo clima di rigurgiti di estrema destra, invece che legittimarli implicitamente con il silenzio o, peggio ancora, esplicitamente accogliendo al proprio interno, assoldandoli direttamente, personaggi dai tratti ambigui in tal senso, che invece strizzano l’occhio proprio ad ambienti e a riferimenti storici di estrema destra e che, almeno in alcuni casi, hanno fatto un passo indietro solo dopo la protesta di opposizioni di centro sinistra e società civile. Come Regione Lazio ad esempio abbiamo l’opportunità di dare un segnale chiaro inserendo nello statuto regionale i riferimenti ai valori dell’Antifascismo e della Resistenza, come previsto dalla mia proposta di legge depositata alla Pisana oltre un anno fa. Mi appello al presidente regionale Rocca e al presidente del Consiglio Aurigemma e a tutte le forze di maggioranza affinché questa proposta di legge sia calendarizzata e approvata al più presto in consiglio regionale”.

Foto Facebook Red Star Press – Hellnation Libri