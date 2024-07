Asl Roma 3, la Mostra delle Memorie del Laboratorio di Città Corviale allestita in collaborazione con la Comunità Terapeutica • Terzo Binario News

L’evento si svolge giovedì 25 luglio a partire dalle 18 nel corso di ‘Piazzetta in Movimento’

Da qualche tempo ‘vicini di casa’ nel noto quartiere della Capitale, il Laboratorio di Città Corviale, progetto di ricerca del Dipartimento di Architettura Roma Tre sostenuto da Roma Capitale, e la Comunità Terapeutica della Asl Roma 3 collaborano per la prima volta in un progetto artistico che prevede l’allestimento di una piccola istallazione della Mostra delle Memorie, originale esposizione nel quarto piano di Corviale, nelle case autocostruite dagli stessi abitanti oggetto di un importante programma di riqualificazione condotto dall’Ater.

L’allestimento è previsto nell’ingresso al piano terra della comunità terapeutica residenziale di Corviale ed è parte di un evento più ampio, dal titolo ‘Piazzetta in movimento’, promosso dal Laboratorio domani giovedì 25 luglio dalle 18 alle 20.30, in Via Poggio Verde 389.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta del Laboratorio di Città Corviale, perché conosciamo bene la complessità di un quartiere oggetto di importanti trasformazioni a livello urbanistico e sociale.

Il Poliambulatorio di Corviale e la comunità terapeutica che si trova al suo interno operano da molti anni in questa area della città, rappresentando, grazie ai tanti servizi sociosanitari a disposizione, un punto di riferimento importante per la cittadinanza”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale della Asl Roma 3 che aggiunge: “Tutti i servizi finora offerti, anche in concomitanza dei lavori previsti dal PNRR, saranno garantiti. Solo in alcuni casi, per motivi logistici, saranno trasferiti momentaneamente in una delle sedi contigue dell’azienda”.

“L’ubicazione del nostro centro terapeutico rappresenta da sempre un tratto distintivo e significativo per gli utenti che abitualmente usufruiscono delle nostre prestazioni. Iniziative di questo tipo sono molto importanti, perché permettono ai pazienti di poter interagire in qualche modo con una realtà culturalmente e artisticamente vivace come quella del Laboratorio di Città Corviale, con ripercussioni sicuramente positive nell’ambito del percorso di cura di cui sono protagonisti. Ringraziamo il Laboratorio e l’Università Roma Tre per averci voluto coinvolgere, con l’auspicio che l’attuale vicinanza di sede, dovuta ai cantieri di rigenerazione del Piano Urbano Integrato, possa dare vita a ulteriori collaborazioni”, aggiunge Maria Franca Chiossi, Dirigente Responsabile UOSD Residenzialità in Salute Mentale della Asl Roma 3.

Piazzetta in Movimento prende lo spunto dalla nuova localizzazione del Laboratorio di Città Corviale. Questa iniziativa rappresenta una prima occasione di costruzione e consolidamento di una rete tra i soggetti del territorio che vivono lo spazio pubblico della “Piazzetta in movimento”.

Nel corso dell’evento sono previsti l’inaugurazione dell’istallazione temporanea ‘Dispieghiamo le vele” a cura di Comunità X, laboratori gratuiti di incisione d’arte e ceramica a cura di Stamperia del Tevere, attività di animazione e informazione sulle trasformazioni del Piano Urbano Integrato Corviale e presentazione della proposta di Patto di Collaborazione per la cura e l’animazione della “Piazzetta in movimento”. Infine, ci sarà anche l’apertura di Cinecorvialeestate.