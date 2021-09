Asfalto nuovo in via Ferretti a Cerveteri, in vista dell'apertura dell'asilo - Terzo Binario News

Sono in via di ultimazione i lavori di rifacimento del manto stradale in Via Salvatore Ferretti, via di accesso al nuovo Asilo Nido Comunale Gino Strada, che sarà inaugurato domenica 26 settembre e ufficialmente operativo martedì 28 settembre.

Attualmente, l’intervento prevede il rifacimento della sola parte centrale della carreggiata. Questo per permettere alle automobili di raggiungere con maggiore sicurezza l’ingresso alla struttura. Si tratta di un intervento necessario, proprio in vista dell’apertura dell’Asilo Nido.

È bene specificare infatti che la strada necessita di un lavoro più approfondito e complesso, propedeutico alla realizzazione di un sistema di raccolta di acque piovane, la cui assenza negli anni ha causato lo stato di attuale ammaloramento del manto stradale.

Una volta eseguito anche questo intervento, si procederà al completamento dell’asfaltatura dell’intera carreggiata”.

Lo specifica l’Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri Matteo Luchetti.