M5s Civitavecchia: "Percorsi annullata senza un'alternativa" - Terzo Binario News

Il mese di settembre, durante i 5 anni di amministrazione del Movimento 5 Stelle, è sempre stato caratterizzato da un evento, cresciuto nel corso del tempo e che trovava un sempre maggiore riscontro di soddisfazione sia nei cittadini che nei commercianti.

Parliamo di “Per…corsi, a spasso per il centro storico”, evento organizzato dall’assessorato alla cultura e con la collaborazione di tante realtà associative ed imprenditoriali.

Purtroppo anche Percorsi non è sopravvissuto alla mannaia della Giunta delle revoche. Non è infatti stato replicato il format, che portava movimento, indotto economico e vitalità in una zona tanto bella quanto poco valorizzata come quella di via Trieste, piazza Saffi, piazza Calamatta e zone limitrofe. Cosa è arrivato al suo posto? Nulla. Semplicemente nulla.

I commercianti della zona si sono visti togliere un evento che portava un notevole afflusso di turisti e soprattutto portava attenzione ad una parte bellissima della nostra città.

Non si prenda come scusa la pandemia: il fatto che Percorsi fosse svolto prevalentemente all’aperto avrebbe senz’altro permesso il replicare dell’iniziativa, qualora ci fosse stata l’intenzione politica di portare avanti un qualcosa che funzionava.

La vicina Tarquinia ce lo conferma con il “Divino etrusco”, svolto senza problemi con le dovute accortezze necessarie e dettate dal periodo storico.

La Giunta delle revoche ha dimostrato per l’ennesima volta scarsa lungimiranza, scarsa conoscenza del territorio e scarsa attenzione verso una parte della città che sicuramente meritava maggiore sensibilità”.

Gruppo consiliare M5S