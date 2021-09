Esperto elettrotecnico ed esperto in acustica: li cerca il comune di Ladispoli - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che è stato pubblicato un avviso per la selezione di un esperto elettrotecnico e di un esperto in acustica per il conferimento di un incarico di componente e di supplente della Commissione comunale di vigilanza sui locali/impianti di pubblico spettacolo, per le verifiche di solidità e sicurezza dei locali /impianti di pubblico spettacolo ai sensi dell’articolo 141 del R.D. 06/05/1940 .

Le candidature, corredate della documentazione richiesta, dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 12:00 del 21 ottobre esclusivamente tramite posta certificata a comunediladispoli@certificazioneposta.it

Per visualizzare l’avviso, la determinazione dirigenziale e il disciplinare https://www.comunediladispoli.it/avviso-per-la-selezione-di-un-esperto-elettrotecnico-e-un-esperto-in-acustica/notizia