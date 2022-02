Ascani in Città Metropolitana per migliorare la viabilità della Palo-Ladispoli e della Doganale - Terzo Binario News

Non c’è solo l’ambiente e la Palude di Torre Flavia. La Città Metropolitana ha competenza anche in materia di Viabilità. Non so quanti per esempio sanno che anche il Comune di Ladispoli è direttamente coinvolto. Parlo della SP 14/b Palo-Ladispoli. All’altezza dell’ingresso Sud della Città. Più precisamente dal km 37 della SS Aurelia per un km circa verso il centro città.

Bene, sono stato contattato anche da alcuni residenti interessati. Posso comunicare già che ho contattato la Delegata competente in Città Metropolitana, la quale si è resa subito disponibile, per intervenire intanto su segnaletica e pulizia e poi per opere di manutenzione. Sempre in materia di Viabilità, in qualità di presidente di quella commissione ho ricevuto richieste da molti automobilisti pendolari per coinvolgere Anas nel progettare una rotatoria sull’Aurelia all’altezza della SP Doganale (Valcanneto). Seguiranno aggiornamenti. Infine, in materia di mobilità la Città Metropolitana sta seguendo i progetti per Le Ciclopedonali (ciclabili e percorsi pedonali di alta qualità). L’ente ascolterà a breve i vari comuni tra cui Ladispoli per verificare lo stato di avanzamento dei progetti. A prescindere sosterremo un’elasticità nei tempi per dare modo alle amministrazioni di non perdere questa importante occasione.

Federico Ascani