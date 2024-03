Apre Tulipark, a Roma il giardino olandese più grande d'Italia • Terzo Binario News

Tulipark – il giardino olandese più grande d’Italia è a Roma ed è ufficialmente riaperto

L’apertura ufficiale, in via dei Gordiani 73, è avvenuta il 22 marzo.

La distesa di tulipani variopinti tornerà a colorare l’area verde limitrofa a Villa De Sanctis.

In attesa di sapere se le varietà supereranno anche quest’anno il centinaio, sappiamo per certo che la modalità di raccolta “You-Pick” tornerà ad essere protagonista.

Un self-service di colori, per cogliere e portare a casa i tulipani che più piacciono.

Protagonisti saranno come sempre i profumi e i colori olandesi, uscendo dalla caotica routine quotidiana, per rilassarsi in un uno spazio all’aperto con un panorama unico.

I biglietti sono in vendita sul sito www.tulipark.it