Apprezzata la visita teatralizzata dagli studenti del "Cardarelli" alla Necropoli dei Monterozzi a Tarquinia • Terzo Binario News

Si è svolta domenica 8 ottobre, presso la Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia, la visita guidata teatralizzata condotta dalla guida Claudia Moroni, che ha visto impegnati i nostri studenti nell’interpretazione delle donne etrusche, come Tanaquil, Ocresia, Tullia e Velia, di uomini famosi e demoni dell’oltretomba etrusco, quali Demarato, Charun e Vanth.

Vogliamo ringraziare gli Enti e le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo Progetto, che si inserisce nelle attività di alternanza scuola lavoro per gli studenti del Liceo Classico e dell’Indirizzo Turistico.

I nostri ringraziamenti vanno dunque al Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, nelle persone del Direttore Vincenzo Bellelli , della dottoressa Maria Taloni e del personale del PACT , che hanno autorizzato l’evento e lo hanno accolto nella meravigliosa cornice della necropoli di Tarquinia, collaborando alla sua realizzazione; ed alla Dirigente Scolastica dell’IIS Vincenzo Cardarelli, Laura Piroli, che ha creduto da subito nel progetto.

Ringraziamo la guida Claudia Moroni ed i registi Catia Manganelli e Federico Romagnoli per aver dedicato tempo ed energie al progetto, ispirando e sostenendo gli studenti in un percorso originale, impegnativo e coinvolgente anche per la crescita personale dei nostri ragazzi.

Ringraziamo due ex studentesse del Cardarelli, Gioia Bussoletti (che con la sua abilità nel trucco e nelle acconciature ha saputo trasformare i nostri studenti in meravigliose donne etrusche e terrificanti demoni degli Inferi) e Geanina Carligeanu (elegante interprete della misteriosa Tanaquil): a loro va anche il nostro augurio per una brillante prosecuzione degli studi rispettivamente nel campo della moda e dell’architettura.

In ultimo i ringraziamenti pieni di ammirazione per gli attori “in erba”: Asia Bendotti, Jacopo Ferrara, Erica Galante, Sara Rosati, Annalisa Salpietro e Luca Vallorani. Grazie a voi, al vostro entusiasmo, alla vostra tenacia e bravura abbiamo potuto dar vita ad un originale progetto di valorizzazione dello straordinario patrimonio artistico della nostra città! Ed ora… speriamo di vedervi nuovamente nei panni di questi ed altri personaggi storici di Tarquinia, così da sognare ancora di essere tornati indietro nel tempo!

Prof.ssa Carmelina Pace,

Prof.ssa Manuela Paganelli

Pubblicato giovedì, 12 Ottobre 2023 @ 18:30:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA